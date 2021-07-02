تحذير من «الشبو»: يدمر خلايا المخ ويقود للشيخوخة والهلاوس السمعية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من مادة «الشبو»، التي تؤدي إلى ثلاثة مخاطر جسيمة على الإنسان تتمثل في تدمير خلايا المخ، والشيخوخة المبكرة، والهلاوس السمعية.

وذكرت اللجنة –عبر تويتر- أن «الشبو –الكريستال ميث» هي مادة كيميائية لهـا مفعول قـوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل)، ومن أعراضها هلوسة سمعية وبصرية قوية تسبب الذهول والانفصال عن الواقع.

كانت اللجنة أوضحت في وقت سابق، أن الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة؛ لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم، كما انه يتسبب في الفصام والقلق والاكتئاب.

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