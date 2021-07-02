«الصخَري»: فترة الجوزاء تبدأ غدًا السبت.. وتشهد 4 ظواهر مناخية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خصائص فترة الجوزاء التي تبدأ غدًا السبت (3 يوليو) وتستمر 26 يومًا لتنتهي يوم الأربعاء (28 يوليو)، وغالبًا ما تشتد خلالها حرارة الأجواء.

وأضاف الصخري–عبر تويتر- أنه خلال فترة الجوزاء تكثر الغيوم المتجهة من نواحي الشرق إلى نواحي الغرب، وترتفع خلالها رطوبة السواحل، وعادة ما تنشط خلالها الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من العراق والكويت والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأضاف أنه تستمر فيها رحلة انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب؛ وبالتالي يزداد طول الليل تدريجيًا، وتتوافر خلالها في الأسواق الرطب من المدينة المنورة وبيشة ووادي الدواسر والأحساء وبعض بواكير الرطب في القصيم، كما يتوافر التين وكذلك العنب بجميع أنواعه.

وتتكون فترة الجوزاء من منزلتين فلكيتين مدة كل واحدة منها 13 يوما وهما: الهقعة والهنعة، وتعرفان بالجوزاء الأولى والجوزاء الثانية، ومنزلة الهقعة الفلكية (الجوزاء الأولى) تعتبر المنزلة الثالثة، والهنعة (الجوزاء الثانية) هي المنزلة الرابعة من منازل فصل الصيف في الحسابات المحلية؛ وبنهاية الجوزاء يبدأ نوء المرزم.

اقرأ أيضا:

«الصخري» يتوقع غرة ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى