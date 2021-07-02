ضبط 1.7 كجم كوكايين بمطار الرياض داخل جيب سري بحقيبة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محاولة تهريب كمية من الكوكايين المخدر، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرام؛ حيث عُثر عليها مُخبَّأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

ذكرت الهيئة (في بيان لها على موقعها الالكتروني) أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مُخبَّأةً بطريقة فنية؛ بحيث جرى إخفاؤها في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضاف البيان أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبالفعل تم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني@zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417)؛ حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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