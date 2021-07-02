فوارق درجات الحرارة في المملكة تصل إلى 22 درجة

وصلت فوارق درجات الحرارة في الظهيرة بين مدن المملكة، اليوم، إلى 22 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة الرياض 46 درجة، بينما سجلت أبها 24. وارتفعت الطائف عن أبها بفارق 10 درجات مسجلة 34 درجة مئوية، وسجلت جدة 36 درجة.



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