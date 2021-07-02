10 آلاف غرامة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة

حددت اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة عقوبة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال عن كل إشعار بالتجاوز يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة و المياة والزراعة ، وتختلف العقوبة حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة.

عقوبات

ومن ضمن المخالفات والعقوبات التي جاءت في اللائحة التنفيذية، عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها وعقوبتها غرامة تتراوح من 3 آلاف حتى 10 آلاف ريال عن كل إشعار يقدم إلى المركز.

ويعتبر عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها من 5 آلاف حتى 20 ألف ريال عن كل اشتراط.

وكذلك يعد عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز مخالفة تستوجب غرامة تتراوح بين ألف ريال و20 ألف ريال عن كل يوم تأخير.

مقاييس

تطبق مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية حسب الفئات الآتية:

أ- الفئة (أ): وتشمل المناطق السكنية المنخفضة الكثافة إضافة إلى مناطق المعالم السياحية والمتنزهات الترفيهية، والمناطق المحيطة بالمستشفيات والمدارس ودور العجزة والحضانات والمناطق الحساسة بيئياً.

ب- الفئة (ب): وتشمل المناطق السكنية متوسطة الكثافة.

ج- الفئة (ج): وتشمل المناطق السكنية عالية الكثافة والمناطق التي تتضمن مزيجا من الأنشطة السكنية والتجارية.

د- الفئة (د): وتشمل المناطق التجارية، بما في ذلك المستودعات والمراكز المالية.

2- يحظر تجاوز مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية الموضحة في الجدول (1)، إلا بتصريح من المركز.

رصد مستويات الضوضاء

على الأشخاص الذين لديهم تصريح بيئي يُلزمهم برصد مستويات الضوضاء، التقيد بالاشتراطات والمقاييس التي يحددها المركز فيما يتعلق برصد مستويات الضوضاء، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وتقديمها للمركز متى ما طلب ذلك.

التصاريح المتعلقة بالضوضاء

على كل طالب تصريح تجاوز مؤقت لأوقات أو مقاييس مستويات الضوضاء المحددة في هذه اللائحة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنماذج والاشتراطات التي يصدرها المركز.

ويبت المركز بطلبات التصاريح خلال مهلة (5) أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب على أن يكون مستوفياً لجميع البيانات المطلوبة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد الفترة الزمنية (5) أيام عمل إضافي.

ومن ثم يصدر المركز قراره بشأن طلب التصريح بعد استيفاء المقابل المالي.

وفي حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسببا، وفي حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمنا مدة صلاحيته، وجدولا زمنيا لتحسين مستويات الضوضاء (متى كان ذلك منطبقا)، والأوقات أو الحدود المعدلة المسموح بها، وغيرها من الاشتراطات.

6- يلتزم المصرح له باشتراطات وضوابط التصريح.

7- يلتزم المصرح له بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها بحسب ما تحدده اشتراطات التصريح.

اشترطات

تقوم اشتراطات رصد مستويات الضوضاء على عدة أمور منها تسجيل المعلومات لأغراض المراجعة وإعداد التقارير:

1- تاريخ القياسات ووقتها ومكانها واسم المشغل الذي أجراها، ويجب أيضا أخذ الصور لكل موقع قياس.

2- نوع الأجهزة بما في ذلك الأرقام التسلسلية لجميع أجزاء نظام القياس والمعايرة المستخدمة والإجراءات وأي عمليات حسابية مستخدمة.

3- إعدادات جهاز قياس مستوى الضوضاء بما في ذلك النطاق الديناميكي ( Dynamic Range) وسرعة الاستجابة (البطيئة أو السريعة)، إلخ.

4- خريطة تخطيطية للمنطقة توضح:

أ- وصف مواقع القیاس

ب- مستقبلات الضوضاء الحساسة المجاورة ( sensitive noise Receptors ). مواقع مستقبلات الضوضاء المستقبلية المحتملة في المنطقة.

د- تفاصيل طبيعة الأرض بين مصدر الضوضاء وموقع القياس، (على سبيل المثال: أرض صلبة أو ناعمة صوتية - acoustically hard of soft ground ).

ه- طبيعة وشكل أي حاجز بين مصدر الضوضاء وموقع القياس.

و- أي مصادر ضوضاء ملحوظة غير مصدر الضوضاء قيد التحقيق وصف للجانب الزمني للقياسات، أي المسافات الزمنية بين المستوى المرجعي والقياس، بما في ذلك آلية.

5- أخذ العينات (Sampling)، عند الاقتضاء

6 - مواضع القياس بما في ذلك ارتفاع الميكروفون عن الأرض والمسافة من الأسطح العاكسة (Reflective. (Surfaces

7- وصف نموذج الانتشار الصوتي المستخدم (Sound propagation model) بحسب الاقتضاء

8- يجب توثيق الشروط الآتية أثناء القياسات من حيث النوعية والكمية بحسب الاقتضاء:

أ- هطول الأمطار.

ب- سرعة الرياح واتجاهها.

ج- أي ظروف يحتمل أن تؤدي إلى انقلاب کبیر في درجة الحرارة (الظروف المناخية الهادئة لي مع وجود غیوم جزئية).

د- الرطوبة النسبية.

ه- تقلبات وخصائص مصادر الضوضاء

ثانيا: شروط القياس

1 - حيثما أمكن، ينبغي بذل أقصى جهد لرصد مستويات الضوضاء خلال ظروف الأرصاد الجوية التالية: أ- سرعة الرياح بين 1 و5 أمتار في الثانية

ب- اتجاه الرياح بزاوية 45 درجة من الاتجاه الذي يربط بين مصدر الضوضاء الأساسي ومركز منطقة القياس المحددة.

ج- اتجاه الرياح من مصدر الضوضاء الأساسي نحو مستقبل الضوضاء.

د- عدم وجود انقلاب کبیر في درجات الحرارة (Temperature Inversion) بالقرب من الأرض.

ه- عدم هطول الأمطار.

و- الأرض جافة وغير مغطاة بالثلوج.

2- لجميع قياسات الضوضاء:

أ- يجب ألا يكون هناك أي تداخل كهربائي أو كهرومغناطيسي (مثل كابلات الطاقة القريبة وأجهزة إرسال الراديو).

ب- يجب توجيه محور الحساسية القصوى للميكروفون نحو مصدر الضوضاء.

ج- يجب تزويد الميكروفون بواق من الرياح على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموردة له بحيث لا تتداخل الضوضاء الناتجة عن احتكاك الرياح مباشرة مع الميكروفون أو مع الأجسام أو النباتات القريبة منه مع القياسات.

3- في حالة عدم استيفاء أحد هذه الشروط، يجب تسجيل ذلك ضمن معلومات وصف القياس وفق الفقرة أولا وقد يلزم إعادة عملية القياس في ظروف قياس أنسب عند الاقتضاء

4- مع الأخذ بالاعتبار البند (3) من هذه الفقرة، للمركز، عند استحالة استيفاء أحد الشروط المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، أن يأخذ في الاعتبار تأثیرات ظروف القياس هذه على قدرة المشغل على الامتثال مع مقاييس الضوضاء المحدد