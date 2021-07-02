الدفاع المدني : استشهاد الجندي الحريجي أثناء مكافحة حريق بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الدفاع المدني استشهاد الجندي مشعل الحريجي أثناء مكافحة أحد الحرائق في الدمام.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وذلك نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.



شارك الخبر