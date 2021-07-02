- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الدفاع المدني : استشهاد الجندي الحريجي أثناء مكافحة حريق بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02
الدفاع المدني : استشهاد الجندي الحريجي أثناء مكافحة حريق بالدمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الدفاع المدني استشهاد الجندي مشعل الحريجي أثناء مكافحة أحد الحرائق في الدمام.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وذلك نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.
شارك الخبر