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الحالات النشطة تصل 12288 والشرقية والرياض تسجلان 606 إصابات جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

الحالات النشطة تصل 12288 والشرقية والرياض تسجلان 606 إصابات جديدة

الحالات الحرجة 1374 وحصيلة الوفيات 7848

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع الحالات النشطة وعدد حالات الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1208) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (470328) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (12288) حالة من بينها (1374) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (490464) حالة، توفي منهم (7848) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1338) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: المنطقة الشرقية 327، منطقة الرياض 279، منطقة مكة المكرمة 208، منطقة عسير 127، منطقة القصيم 115، منطقة المدينة المنورة 109، منطقة جازان 55، منطقة الحدود الشمالية 37.

أما منطقة الباحة فقد سجلت 29 حالة فيما سجلت تبوك 21، ومنطقة نجران 16، ومنطقة حائل 13، فيما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع حالتين.

حالات كورونا الجديدة


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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