الفريق اليحيى يخرج ملحقي دورة 44 في معهد الجوازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خَرّج معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي في معهد الجوازات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل معالي مدير عام الجوازات للخريجين تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، مشيدًا بما قدموه خلال الدورة من تدريبات عسكرية ميدانية، وما تعلموه من برامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.



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