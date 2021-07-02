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الفريق اليحيى يخرج ملحقي دورة 44 في معهد الجوازات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

الفريق اليحيى يخرج ملحقي دورة 44 في معهد الجوازات

متابعات الخليج 365 - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خَرّج معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي في معهد الجوازات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

الفريق اليحيى يخرج ملحقي دورة 44 في معهد الجوازات

ونقل معالي مدير عام الجوازات للخريجين تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، مشيدًا بما قدموه خلال الدورة من تدريبات عسكرية ميدانية، وما تعلموه من برامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.

الفريق اليحيى يخرج ملحقي دورة 44 في معهد الجوازات
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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