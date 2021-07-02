تراجع طفيف في أسعار النفط ومزيج برنت فوق 75 دولارًا للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفضت أسعار النفط الجمعة 2 يوليو في العقود الآجلة، بعد أن أرجأ وزراء أوبك+ اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج.

أسعار النفط اليوم

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا إلى 75.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش بعد أن زادت 1.6% أمس الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا إلى 75.08 دولار، بعد أن قفزت 2.4% أمس الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

مكاسب الخام المؤقتة

وحقق الخامان القياسيان مكاسب أمس الخميس بفعل خطط حذرة على نحو غير متوقع لمنظمة أوبك وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

أما خام غرب تكساس فكان على مسار الارتفاع 1.6% في الأسبوع، فيما من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأميركية شحًا إذ ترتفع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين. ويتجه برنت صوب انخفاض 0.5% في الأسبوع، مما يعكس مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا حيث ترتفع الإصابات بسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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