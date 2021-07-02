الأرصاد تنبه أهالي عسير والباحة: سحب ممطرة ورياح تحد الرؤية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

الأرصاد تنبه من طقس الباحة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة تلامس الـ50

وكان المركز توقع في بيان له أمس، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة خلال الثلاثة أيام القادمة، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47-50°م.

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