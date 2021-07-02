، "تجويد" تجاوزت.. جامعة الباحة تتوعد من يستخدم اسمها وشعارها ترويجياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت عقدها مع المنصة.. ومتحدثها "الزهراني": استخدام دون الموافقات اللازمة

أنهت جامعة الباحة عقدها مع منصة "تجويد" بعد صدور ما وصفته الجامعة بعدد من التجاوزات والمغالطات، متوعدةً الجامعة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يستخدم اسمها أو شعارها للترويج أو الإعلان.

وقال متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني: "بناءً على ما تم نشره، وتداوله عبر منصة تجويد للتدريب، وما تضمّنته قوالبها الإعلانية المنشورة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات ومغالطات تمسّ كيان جامعة الباحة، وذلك عبر استخدام شعارها، والترويج لبرامجها التدريبية باسم الجامعة، دون أخذ الموافقات اللازمة حسب ما نصّت عليه الاتفاقية ما بين بيت الخبرة التابع للجامعة ومنصة تجويد، ونظرًا للإخلال بالاتفاق؛ فإن جامعة الباحة، تود التأكيد أنه تم انهاء العقد مع منصة تجويد بعد صدور عدد من التجاوزات والمغالطات".

وأضاف: "جميع ما يصدر حالياً من منصة تجويد لا يرتبط بالجامعة ولا يمثلها، كما أن الجامعة ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق كل من يستخدم اسمها، أو شعارها للترويج أو الإعلان".