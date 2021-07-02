شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصلاح طريق "الجبيل - الظهران" على 5 مراحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الإصلاح بطول 20 كيلو متر

- مدة كل مرحلة تتراوح بين 14 يوما إلى 30 يوما

بدأ فرع النقل بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة 2 يوليو الخطوة الأولى من إصلاح طريق الجبيل الظهران ، والذي سيكون بطول 20 كيلو متر ، وسيكون ذلك عبر 5 مراحل ، وبدأ إقفال جزء من الطريق ، علما ستشمل الإصلاحات إعادة السفلتة ، وإضافة مسار جديد في الطريق . وسوف تكون لكل مرحلة من مراحل الإصلاح مدة زمنية تتراوح بين 14 يوما إلى 30 يوما .

علما أن المرحلة الأولى ستكون من تقاطع الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة ، وستكون الطرق المغلقة هي المدخل لطريق الجبيل قبل تقاطع الرياض ، ومخرج تقاطع الرياض للنزول لطريق الجبيل ، والمدخل لطريق الجبيل للقادم من طريق الأمير متعب ، والطريق البديل سيكون هو الدوران من تقاطع أبو بكر الصديق ، والعودة إلى طريق الخدمة ، وصولا إلى جسر حي الشعلة .