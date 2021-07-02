"وجعكم وجعنا".. قائد جيش لبنان يتضامن مع طرابلس ويحذر "العابثين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، المساس بأمن طرابلس معلنا تضامنه مع أهل المدينة ووجعهم.

وفي زيارة أجراها عون إلى عاصمة الشمال، حيث التقى الوحدات العسكرية الموجودة في المدينة، أكد تضامنه مع الأهالي قائلا: "نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعا".



وأضاف: "من غير المسموح لأي كان المس بأمن المدينة ولا تساهل أو تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائنا من كان".

ومع عودة الاحتجاجات الشعبية المحدودة إلى معظم مناطق لبنان، شهدت طرابلس قبل يومين تحركات وصلت حد المواجهة بين مواطنين وعناصر الجيش إثر اطلاق مسلحين النار في الهواء، فيما أعلن الجيش إصابة 10 جنود خلال تأدية مهمة لحفظ الأمن في المدينة.

وتخللت التطورات تحذيرات من انفجار الوضع خصوصا أن طرابلس تعتبر من أكثر المدن فقرا في لبنان ويعيش أبناؤها - على غرار كل المناطق اللبنانية- أزمة اقتصادية واجتماعية أدت إلى تزايد عدد الفقراء بشكل غير مسبوق مع ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار التي بات اللبنانيون غير قادرين على تأمينها.

وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية المدينة رياض يمق لـ"العين الاخبارية"، إن ما يحصل في المدينة هو نتيجة التراكمات التي يعاني منها أبناء طرابلس في غياب أي مساعدات فعلية لهم من الدولة، محذرا من انفجار الوضع في أي لحظة "إذا لم يتم احتواء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة العائلات في أسرع وقت ممكن".

