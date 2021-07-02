السعودية | جزيرة سعودية تجمع بين الشعب المرجانية وشواطئها البكر

شكرا لقرائتكم جزيرة سعودية تجمع بين الشعب المرجانية وشواطئها البكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتدت جزيرة سعودية ثوب الجمال، نظير طبيعتها البكر، وتضاريسها الفريدة من نوعها، عبر شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تقع جزيرة "ماركا" على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمحافظة البرك جنوب غربي السعودية، الشهيرة بتعدد النباتات حولها والشعاب المرجانية.

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ويقول المرشد السياحي، عبدالله الشهراني لـ"العربية.نت": إن سواحل محافظة البرك تشتهر باحتضانها العديد من الجزر، والتي من أشهرها وأجملها جزيرة ماركا، التي تتميز عن غيرها بوجود بحيرة صغيرة داخلها.

شواطئ البكر في جزيرة ماركا

وأضاف: "حول هذه الجزيرة 8 جزر صخرية، كما أن أبرز معالم الجزيرة وجود بعض الصخور التي نحتتها الأمواج بشكل فني جذاب، من بين الشعاب المرجانية الكثيرة، كما تتمتع الجزيرة بمناخ حار صيفاً ومعتدل شتاءً".

الطريق إلى ماركا

وقال: "تبعد جزيرة ماركا عن الشاطي 20 كم، بينما المسافة بالقارب 30 دقيقة، وحين الوقوف عند الجزيرة تشاهد شواطئ ناعمة بيضاء وتحيط بها عدد من الجزر الصغيرة، ويوجد بها نباتات معظمها حشائش ونباتات المانقروف والإسفنج النادرة".

جمعت الطبيعة والجمال في جزيرة ماركا

وفي الطريق إلى جزيرة ماركا، يستطيع السياح ممارسة بعض الهوايات، أبرزها تصوير الأماكن الطبيعية التي تحظى بها الجزيرة والدلافين، بالإضافة إلى الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية أو الاسترخاء على شواطئها الخلابة، كما يُمكنك أيضًا مشاهدة أنواع متعددة من الطيور البحرية، مثل: النورس والهلالي والفلامنغو وطائر البحثة، وهي من الطيور التي تضع بيضها في أخاديد داخل الأرض خلال فصل الصيف.

يذكر أن الجزيرة تتبع محافظة البرك وتسمى برك الغماد، وهي إحدى محافظات منطقة عسير، على طريق الساحل الغربي جنوب غربي السعودية، وتقع ضمن إقليم تهامة على ساحل البحر الأحمر.