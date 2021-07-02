محمد بن مسعود - الدمام - ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.22%، ما يعادل 0.17 دولار، ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما انحفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 0.11 دولار، عند 75.12 دولاراً أمريكياً للبرميل. 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 02:44 PM ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22% سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22% انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.22%، ما يعادل 0.17 دولار، ليصل عند 75.67 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما انحفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 0.11 دولار، عند 75.12 دولاراً أمريكياً للبرميل. الكلمات المفتاحية ، سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.22% ،

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