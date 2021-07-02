- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تسرب المياه والذي تناولته "الخليج 365" في تقريرها بعنوان "تسرب مياه يشوه طرقًا بالشرائع، مع مطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وقالت الشركة: فرق الصيانة الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن التسريب ناتج عن كسر في توصيلة منزلية خاصة بأحد العملاء.
وأضافت: تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، ولا علاقة للتسرب بحالات الهبوط وإتلاف الطبقة الاسفلتية، ويرجع ذلك إلى مشاريع تتبع لجهات أخرى، ولا توجد أي بلاغات مسبقة في المنطقة.
ودعت الشركة الجميع إلى الإبلاغ في حال وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 02:30 PM
باشرت إصلاحه.. وأكدت أنها لم تتلق بلاغًا بهذا الخصوص"المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن
كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تسرب المياه والذي تناولته "الخليج 365" في تقريرها بعنوان "تسرب مياه يشوه طرقًا بالشرائع، مع مطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وقالت الشركة: فرق الصيانة الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن التسريب ناتج عن كسر في توصيلة منزلية خاصة بأحد العملاء.
وأضافت: تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، ولا علاقة للتسرب بحالات الهبوط وإتلاف الطبقة الاسفلتية، ويرجع ذلك إلى مشاريع تتبع لجهات أخرى، ولا توجد أي بلاغات مسبقة في المنطقة.
ودعت الشركة الجميع إلى الإبلاغ في حال وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)
، "المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.