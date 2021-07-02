شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيتم رصد كوكب الزهرة أمام نحو 60 نجمًا من النجوم المرئية من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي، في سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة (2 يوليو 2021) وبداية الليل.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هناك حاجة لإستخدام ‎المنظار لرؤية النثرة في أعماق الفضاء من داخل المدن.

وأضافت فلكية جدة أن كوكب المريخ زار الأسبوع الماضي عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة نحو 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان.