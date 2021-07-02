شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة شاب هزم "السرطان" ويمارس عدة رياضات بقدم واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الشاب علي الناصر من هزيمة مرض السرطان الذي تسبب في بتر إحدى قدميه، وقام ببمارسة عدة رياضات بقدم واحدة ولن يفقد أمله في الحياة .

وروى الشاب قصته قائلا "منذ سنة ونصف كنت احب الرياضة وخاصة كرة القدم ، وفي إحدى الايام بعد الإنتهاء من لعب الكرة لاحظت تورم قدمي اليمين فتوقعت أنها بشبب كثرة الجهد واللعب ولم احترق لها".

وأضاف" بعد عدة شهور زاد التورم فتوجهت إلى المستشفى وبعد عمل الاشاعات تبين أن السبب هو إصابتي بسرطان العظام ، وأخذت علاج بالكيماوي لمدة ٣شهور وبعد ذلك اتضح أن الورم زاد عن حجمه وقرر الأطباء بتر القدم قبل انتشار المرض بأنحاء الجسم "

وأشار الشاب إلى أنه قبل عملية البتر حرص على المشاركة في مباراة وداعية ، مضيفا أنه بعد البتر مارس رياضات عديدة مثل السباحة والحديد و الكرة والرمل والهرولة.