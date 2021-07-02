شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز برنامج الفحص المهني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المهندس سعد العقيل؛ مدير برنامج الفحص المهني، أن الاختبار يتكون من جزء نظري وعملي حيث يتم تقييم العامل وفق الاختبارين.

وقال العقيل لقناة " العربية " يمنح كل عامل 3 محاولات لاجتياز الاختبار بشكل عام وينقسم الاختبار إلى قسمين قسم رئيسي ويشكل 80% للتأكد من إمكانية آداء العامل للمهنة.

وأكد مدير الفحص المهني على أن تم تخصيص 20% بشأن إلمام العامل بالسلامة المهنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أمس الخميس، عن بدء التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.