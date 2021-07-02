شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من التدخين والشاهي الحار: "يرفعان درجة حرارة الجسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من التدخين والشاهي الحار ، مبينا أنهما يرفعان درجة حرارة الجسم.

وقال النمر "‏من الأفضل في هذا الجو الحار الذي تصل درجته إلى ٤٧ أن تتناول المشروبات الباردة كي تساعد في تخفيض درجة حرارة جسمك"

ونصح النمر بالابتعاد عن الشاهي الحار والتدخين في رابعة النهار في الهواء الطلق أو في السيارة لأنهما يرفعان درجة حرارة الجسم وبالتالي تكون عُرضَةً للإجهاد الحراري.