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النمر يحذر من التدخين والشاهي الحار: "يرفعان درجة حرارة الجسم"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من التدخين والشاهي الحار ، مبينا أنهما يرفعان درجة حرارة الجسم.

وقال النمر "‏من الأفضل في هذا الجو الحار الذي تصل درجته إلى ٤٧ أن تتناول المشروبات الباردة كي تساعد في تخفيض درجة حرارة جسمك"

ونصح النمر بالابتعاد عن الشاهي الحار والتدخين في رابعة النهار في الهواء الطلق أو في السيارة لأنهما يرفعان درجة حرارة الجسم وبالتالي تكون عُرضَةً للإجهاد الحراري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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