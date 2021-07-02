شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: زيارة 3200 منشأة تجارية للتوعية والتثقيف ورفع درجة الامتثال خلال شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

حققت أمانة المنطقة الشرقية، في منجزات العمل التطوعي لمبادرة " ممتثل "، خلال شهر مايو 2021م، تثقيف وتوعية لـ 3200 منشأة تجارية، بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ورفع مستوى الوعي بالمبادرة، بمشاركة 2180 متطوعاً، إضافة إلى المساعدة في الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية لتطوير الأعمال الرقابية على البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الامتثال بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بعد إطلاق منصة " امتثال " والتي من شأنها رفع مستوى المشاركة والوعي المجتمعي تحت شعار " كلنا ممتثل " على المحال التجارية في المجمعات بكافة المدن والمحافظات، ورفع مستوى امتثال الرقابة على المنشآت التجارية ذات الخطورة العالية؛ وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفايروس.

كما تأتي المبادرة أيضا في ظل الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار كوفيد-19 عبر حملات الإشراك المجتمعي التي تدعم الخطط والجهود الوزارية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالالتزام بالتدابير الوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان أن المبادرة تعتمد على رفع مستوى الامتثال والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية، وتحفيز المنشآت من خلال تطوير وتحسين آلية العمل في بيئة آمنة وصحية، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة وتفعيل أدوارهم ما بين توعية وأعمال رقابية بأعلى معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته، مضيفاً بأن الامتثال مسؤولية كل فرد للمحافظة على سلامة المجتمع، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع في تعزيز الجوانب الرقابية والوقائية.