شكرا لمتابعة خبر عن الكلية التقنية للبنات بالقويعية تُعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقويعية عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الاول 1442-1443هـ

و أوضحت عميدة الكلية الاستاذة نورة بنت سعيدان العتيبي بأن التسجيل بدء يوم الأحد تاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ

حيث أن التخصصات المتاحة في الكلية:

١/ تخصص موارد بشرية

٢ / تخصص وسائط متعددة

و يمكن الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

رابط التسجيل .