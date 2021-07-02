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شكرا لمتابعة خبر عن الكلية التقنية للبنات بالقويعية تُعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقويعية عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الاول 1442-1443هـ
و أوضحت عميدة الكلية الاستاذة نورة بنت سعيدان العتيبي بأن التسجيل بدء يوم الأحد تاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ
حيث أن التخصصات المتاحة في الكلية:
١/ تخصص موارد بشرية
٢ / تخصص وسائط متعددة
و يمكن الاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني