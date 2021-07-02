«الجوازات»: صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 3 أشهر من تاريخ السفر

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، 3 أشهر من تاريخ السفر في حال إذا كانت محددة بالأشهر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تأشيرة ذهاب وعودة مكتوب فيها المدة ٤٠ هل يعنى ذلك من إصدار التأشيرة أم من تاريخ الخروج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة: إذا محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر».

وأضاف: «أما إذا محدده بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

1000 ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدم المغادرة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي يتطلب غرامة مالية على المقيم قدرها 1000 ريال.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة.

وتابعت الجوازات أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن الشخص من إتمام إجراء إلغاء التأشيرة.

مدة صلاحية الإقامة وشروط تجديدها

وكانت الجوازات أوضحت أن صلاحية بطاقة هوية مقيم 5 سنوات من تاريخ الإصدار، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة على عدم تجديدها في المواعيد المحددة هي: المرة الأولى توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

ومن شروط تجديد الإقامة، سداد رسوم تجديدها ومخالفة التأخير وسداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، وتسجيل بصمة وصورة للعامل وأفراد أسرته الذين تجاوز عمرهم 15 سنة حال وجودهم معه.

وكذلك صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد، ووجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وألا يكون العامل مسجلًا بالنظام «متغيب عن العمل»، وفقًا للجوازات السعودية.

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