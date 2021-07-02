الأحوال المدنية: 8 خطوات للإبلاغ عن فقد البطاقة عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ثماني خطوات ضرورية تتم عبر بوابة (أبشر) عند فقد بطاقة الهوية الوطنية، بدءا من الإبلاغ عن فقدها وحتى تحديد موعد لاستخراج بدل فاقد.

وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- أنه عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية يجب المسارعة فورًا بالإبلاغ عنها عبر منصة (أبشر) واتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الحساب الشخصي في (أبشر).

ـ اختيار (خدماتي).

ـ اختيار (الأحوال المدنية).

ـ الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

ـ اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.

ـ تعبئة البيانات المطلوبة.

ـ حجز موعد الكتروني عبر خدمة (طلب وثيقة بدل فاقد).

ـ الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

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