وزارة «الموارد البشرية»: مهنة الحراسات الأمنية تحت مظلة «السعودة»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مهنة الحراسات الأمنية من المهن المسعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يُسمح للأجانب بالعمل كحراس أمن في المحلات التجارية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر»: «الحراسات الأمنية من المهن المسعودة».

وأضاف: «في حال وجود متأخرات برخص العمل للعامل الوافد سيتم احتساب رسوم المقابل المالي على أساس ضوابط و إجراءات المقابل المالي المطبقة حاليًا».

بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفحص المهني للعمالة

بدأت وزارة الموارد البشرية، أمس الخميس، تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل، والتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

وذكرت الوزارة -في بيان لها عبر تويتر- أن ذلك يأتي ضمن خطة إلزام جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج؛ حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

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