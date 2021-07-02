عاجل | إحباط تهريب 1.7 كيلوجراما من الكوكايين

منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا ‏يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل| خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مفخخة حوثية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال... خميس مشيط: دوت الخليج خميس مشيط: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

34 تخصصا دقيقا بجامعة البترول لدعم الاقتصاد الرقمي أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،... الدمام: زينة علي الدمام: زينة علي 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

غرفة المجمعة تعقد ورشة عمل لمناقشة الطاقة الشمسية بسدير ‏افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري مساء أمس، ورشة عمل بعنوان «مدينة سدير للطاقة... المجمعة: دوت الخليج المجمعة: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

9 شركات لأرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن أنهت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، بعد انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت... مكة المكرمة : مصلح الفرحان مكة المكرمة : مصلح الفرحان 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

نزاهة: ضبط موظفين بوزارة الصحة ووسطاء ومستفيدين في قضية إعلانات تعديل الحالة الصحية صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1442 هـ 21 ذو القعدة 1442 هـ

مروجو الأخاشيم اختفوا في منزل الأسرة وهاجموا رجال الأمن كان مركز الأخاشيم الذي يبعد 30 كم عن محافظة شرورة جنوب شرق منطقة نجران، مسرحا للقبض على خلية امتهنت ترويج وتهريب المخدرات، حيث علمت... نجران: سالم آل كليب نجران: سالم آل كليب 21 ذو القعدة 1442 هـ 21 ذو القعدة 1442 هـ

أصدقاء ذوي الإعاقة والمعهد العالي للسياحة يوقعان اتفاقية تفاهم وقعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالرياض اتفاقية تفاهم مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، لإطلاق مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو القعدة 1442 هـ 21 ذو القعدة 1442 هـ

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