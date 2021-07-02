شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم : نقد المرء لذاته من أنبل المهمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى والبعد عن سخطه. وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم : إن من حكمة الله تعالى أن قدر للإنسان أنفسًا ثلاثة، بحسب ما يتيحه هو لها من التمكن بذاته، بين نفس أمارة بالسوء وأخرى لوامة وثالثة مطمئنة، ولأجل أن يكون المرء على بينة من أمره وأين يقع من الأنفس الثلاث، كان لزاما عليه أن يفتح بابا مهما يقبح إغلاقه فضلا عن إقفاله بالكلية، يتمثل في "نقده ذاته" ومصارحتها ومكاشفتها، ليدرك مكامن الخلل ويصلحها بالنفس اللوامة، ويدرك مواطن الصواب فيزكيها بالنفس المطمئنة، فيكون بكلا النفسين ضيق الخناق على النفس الأمارة بالسوء، منبها : "فلا تصلوا إلى ما كانت تصل إليه قبل نقده ذاتها، ومحاسبتها بكل تجرد".

وبين أن نقد المرء ذاته من أنبل المهمات، إبان ثقلها على نفس المرء وما يتبعها من كسر الكبرياء، لما فيها من استبدال الحسن بالسيء، موضحا أن لا أحد يدرك عيب المرء وخطئه أكثر من نفسه، مدللا بقوله تعالى : "بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره".

وأكمل: إن كل فرد بحاجة ماسة إلى نقده ذاته دون تسويف حتى يصقلها، حيث قال ميمون بن مِهران: "لا يكون العبد تقيًّا حتى يكون لنفسه أشدَّ محاسبةً من الشريك لشريكه"

وبين خطيب المسجد الحرام أن خطوات نقد المرء ذاته مبنية على ثلاث مراحل، أولها الاعتراف بالخطأ إن وجد، ثانيا هي الاقلاع عن الخطأ وتصحيحة إلى الصواب والاعتذار بحيث لا يكون الاعتذار أقبح من الخطأ، وثالثا الحذر من الوقوع في الخطأ نفسه مجددًا.