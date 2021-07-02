جامعة نجران تفتح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران غداً، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

شروط القبول في جامعة نجران

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى.

بوابة القبول الموحد

وأشار إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعيK ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https://dadr.nu.edu.sa/94 .

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