ضوابط التسجيل في بوابة القبول الموحد للطلاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الرياض يوم الأحد المقبل في تلقي طلبات القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض وفق عدد من الضوابط والشروط.

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد

وسيتم فتح باب القبول خلال الفترة من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ ، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa).

الجامعات المتاحة للقبول في الرياض

وتشمل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض الجامعات التالية :

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

تقديم طلب الالتحاق

يقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه على بوابة القبول الموحد ويعد مسؤولًا عن صحة المعلومات التي يدونها، وإذا كان الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو الكليات التقنية ويرغب في التقديم على البوابة يلزمه الانسحاب من الجامعة أو لا.

إدخال الرغبات وترتيبها

يجب على كل طالب إدخال ما لا يقل عن (20) رغبة يتم ترتيبها من قبل الطالب ومن الأفضل ترتيب باقي الرغبات حسب الأولوية، كما يجب العلم أن حسن اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

إعادة القيد

ويحق للطالب المنقطع إعادة قيده في جامعته خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية) أما من انقطع مدة تزيد عن أربعة فصول ولم يكن مفصولًا من جامعته (فصلين للكلية التقنية) فيمكن قبوله كطالب مستجد حسب شروط القبول المعلنة.

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