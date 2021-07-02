الإنذار المبكر لأهالي جازان : عوالق ترابية تحد الرؤية حتى الـ10 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه مركز الإنذار المبكر أهالي منطقة جازان من استمرار العوالق الترابية التي تحد الرؤية على عدد من المحافظات والمراكز والتي تبدأ من الخامسة فجر اليوم.

الإنذار المبكر يحدث تنبيهاته

وقال الإنذار المبكر في تنبيهين متتاليين إن الحالة سوف تشمل أبو عريش، الدرب، بيش، جازان، وصامطة، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

سحب رعدة ممطرة

كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة تلامس الـ50

وكان المركز توقع في بيان له أمس، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة خلال الثلاثة أيام القادمة، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47-50°م.

شارك الخبر