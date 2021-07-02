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بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن يرغب في الأضحية وهو عليه ديون.

وقال المطلق إن يجب الانتهاء من سداد الديون أولاً لأنها أهم من الأضحية، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن.

وأضاف الشيخ المطلق أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها؛ لأنها ربما تكون أفضل عند الله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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