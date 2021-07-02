شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن يرغب في الأضحية وهو عليه ديون.

وقال المطلق إن يجب الانتهاء من سداد الديون أولاً لأنها أهم من الأضحية، مشيراً إلى أن هناك خطأً آخر يقع فيه البعض وهو الإصرار على الأضحية مرتفعة الثمن.

وأضاف الشيخ المطلق أنه يمكن لأصحاب الدخول التي لا تتعدى 6 آلاف ريال أن يضحوا بما يناسب دخلهم من الأغنام البربري وغيرها؛ لأنها ربما تكون أفضل عند الله.