الشثري: تحريك اللسان شرط لقراءة القرآن.. وهناك بدائل لمصابي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إن تحريك اللسان يعد شرطًا لقراءة القرآن، ومن لم يتمكن من فعل ذلك من مرضى كورونا، فيمكنه ممارسة عبادات أخرى مثل التفكر في آيات القرآن أو الاستماع إلى القرآن.

وأضاف الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» أن الأصل في قراءة القرآن أن تكون بتحريك اللسان، لكن لا يلزم رفع الصوت أو إيصاله إلى الآخرين، ويكفي أن يُسمع الإنسان نفسه ولو بالصوت الضعيف، وأن تحريك اللسان هو ركن من أركان القراءة.

وأشار إلى أن المرضى لهم أربعة أجور متتابعة، أولا: أن المرض من أسباب تكفير الذنوب، وثانيا: أن صبر الإنسان على مرضه يؤجر عليه أجرًا عظيمًا، وثالثا: أن رضا الإنسان على ما قدره الله عليه وعدم السخط هو من الأعمال الصالحة ومن أسباب رضا الله على العبد، ورابعا: أن مزاولة الإنسان للأسباب المؤدية إلى شفائه من الأعمال الصالحة.

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