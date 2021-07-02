وزير مصري: تدريب مشترك مع السعودية لتأهيل الأئمة والواعظات

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن هناك برنامجًا تنظيميًا مع السعودية في الشأن الديني ومجال الأوقاف وإعداد وتدريب الأئمة وتأهيلهم وتجربة الواعظات.

وأضاف جمعة لقناة «الإخبارية»، أنه سيتم عقد ورش عمل على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم والمختصين بالبلدين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بمصر والشؤون الإسلامية بالمملكة لديهما رسالة، في ظل القيادة الحكيمة بالبلدين، تتبنى بوضوح فقهًا وسطيًا لا إفراط فيه ولا تفريط.

يُذكر أن وزير الأوقاف المصري، يقوم حاليًا بزيارة رسمية إلى السعودية تستغرق عدة أيام.

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