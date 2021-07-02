الحصيني: أجواء حارة على معظم مناطق المملكة وأمطار على 3 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الطقس المتوقع اليوم الجمعة سيكون حارًّا جدًّا نهارًا، يميل للاعتدال ليلًا، تتأثر به معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان وعمان واليمن.

نشاط للرياح

وأضاف أن الرياح سيكون نشاطها متوسطًا إلى شبه قوي على الجزء الغربي من المملكة ووسط الشرقية وشمال الوسطى وشرق الشمالية.

وفي تقريره لطقس اليوم الجمعة، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، تشكل خلايا سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، الجمعة، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

طقس حار على بعض المناطق

وتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم، والحدود الشمالية، وتتأثر سواحل جيزان ومكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 إلى 42 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومترًا في الساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة متوسط الموج.