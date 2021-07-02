قائد مركبة يعرِّض حياته والآخرين للخطر بعسير.. و«المرور» يضبطه

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة مخالف في خميس مشيط بمنطقة عسير، عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر وتمت إحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائد المركبة تجاوز باقي السيارات وسار فوق الحد الفاصل بين الاتجاهين بأحد طرق خميس مشيط.

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