«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا بالمملكة يتجاوز 18 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، عن تجاوز عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا «كوفيد – 19» لحاجز الـ18 مليون جرعة حتى الآن.

وأشارت من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الجرعات تم تقديمها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وحثت «الصحة» المواطنين على أخذ الخطوة والتسجيل لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي:.

وفي وقت سابق، ناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي.

وأكد وزير الصحة، أهمية اللقاحات للتخلص من أي أمراض، قائلًا: لولا الله ثم اللقاحات لما اختفت عدة أمراض من العالم كانت سببًا في وفاة الملايين.