أطباء سعوديون ينشرون بحثًا دوليًا حول الخلايا المناعية وضراوة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نشر فريق طبي سعودي، بحثًا علميًا في أحد أفضل مجلات علم المناعة، حول استخدام خلايا مناعية كمؤشر استبياني على شدة وضراوة فيروس كورونا.

وكتب الباحث في الفيروسات التنفسية بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور بندر العصيمي –عبر تويتر- : «في مجلة تعتبر من أفضل 10 مجلات في علم المناعة وبمعامل تأثير (7.56) نشرنا بحثًا عن خلايا مناعية يمكن استخدامها كمؤشرات إستنبائية بضراوة كوفيد.. البحث بتعاون مع جامعة المجمعة والملك سعود، وبدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية».

وقال عضو الفريق البحثي أستاذ مشارك بالمناعة والعدوى بجامعة المجمعة، الدكتور وائل الطريقي: «يسعدني مشاركتكم آخر أبحاثنا وذلك ضمن مبادرة المسار السريع لدعم أبحاث فيروس كورنا من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم، وتهدف الدراسة إلى قياس بعض البروتينات المناعية كدلالة لشدة المرض والوفاة.كل الشكر لجميع الجهات الداعمة و الزملاء المشاركين».

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