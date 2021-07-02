«الموارد البشرية»: دعم حقوق العمالة رفَع تصنيف السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر

الرياض - محمد عبدالله - قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الإصلاحات المهمة في سوق العمل التي قامت بها الوزارة، أسهمت في تحقيق السعودية تقدماً في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار إلى أنه عبر سياسات ومبادرات وبرامج الوزارة لتوفير بيئة عمل تدعم حماية حقوق العمالة، تقدمت المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف الدول في هذا المجال.

وصعدت المملكة إلى المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس استمرار المملكة بالعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.