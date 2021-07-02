أمانة جدة: إيقاف موظف عن العمل لاعتدائه على عامل بالسوق المركزي

الرياض - محمد عبدالله - وجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، الذي ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يتعدى على أحد العاملين بالسوق.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي لأمانة محافظة جدة، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كشفت الأمانة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.

ووفق توجيهات صالح بن علي التركي، يتم إيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمة لسياسة الأمانة، مشيرة إلى أن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.