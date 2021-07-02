منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

وأقر تعديل النظام حذف الفقرة ب من المادة الحادي عشر ، وأن تعدل المادة الثانية من الفقرة 1 إلى النص التالي:« تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات اذا كان فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة»
وأن تحذف المادة الـ11 بعد المائتين لتكون كالتالي:« أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الأشراف على الوقف.
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