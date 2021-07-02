شكرا لمتابعة خبر عن «جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة "جونسون آند جونسون"، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور "دلتا" وغيره من متغيرات فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت ثمانية أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، قرب وصول لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الجديد إلى المملكة، لافتًا إلى أنه يتطلب أخذه جرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى التي يحتاج فيها المرء لجرعتين للوصول للمناعة المطلوبة ضد الفيروس.