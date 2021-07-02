شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: أدوية خفض الضغط لا تؤثر على المصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، حقيقة تأثير أدوية خفض ضغط الدم على الأشخاص المُصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، أن تلك الأدوية لا تؤثر سلباً على الإصابة بـ"كورونا" بل على العكس توصي كليات أمراض القلب بالالتزام بتناول دواء ارتفاع ضغط الـدم.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الأدوية تُساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الـدم لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وتفاقم أمراض القلب.