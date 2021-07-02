تخصيص 37 مركزًا صحيًّا بجازان لتطعيم الراغبين في الحج

الرياض - محمد عبدالله - خصصت المديرية العامة لشؤون الصحية بجازان 37 مركزاً صحياً لتقديم التطعيمات للراغبين في الحج العام الحالي ١٤٤٢هـ، بجميع المحافظات والمراكز التابعة لها .

وأوضحت صحة جازان أن تلك المراكز تشمل المراكز الصحية "ضمد الشمالي والشقيري وخضيرة وصبيا الجديدة وصلهبة والفقرة والقوز والظبية وأبو القعايد والحسيني والحسينية وهروب والصهاليل، ومراكز أحياء السويس والجبل والصفا ومخطط (6) بمدينة جيزان والمعبوج والمضايا ومروج ونيد الضلع وبلغازي، والغريب وأم الدود والإسكان، والداير بني مالك وفرسان، وبيش والدرب والريث، ووديحمة والطوال الغربي والخوالف وأحد المسارحة والحقلة والحصمة وأبو حجر.

وبينت أن الخدمات التي ستقدم للراغبين في الحج، تتضمن لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد 19 بفاصل يومين أو أكثر للراغبين في الحج و الممارسين الصحيين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام .