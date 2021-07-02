مذكرة تفاهم بين «الحج والعمرة» و«الموارد البشرية» للارتقاء بمهارات العاملين بالحج

الرياض - محمد عبدالله - وقّعت وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تكامل لخدمات الأعمال اليوم, مذكرة تفاهم تضمنت التعاون في تطوير مهارات العاملين في موسم حج هذا العام والمسجلين عبر منصة "أجير" من خلال منصة وزارة الحج و العمرة للتدريب الإلكتروني، وذلك في إطار استعدادات وزارة الحج والعمرة لموسم الحج هذا العام, ولما تواجهه المملكة والعالم من ظروف صحية نظير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتحقيقًا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة التي تهدف لسلامة وحماية حجاج بيت الله الحرام وضمان أدائهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التوعية بالإجراءات الاحترازية ورفع الوعي بالسلامة المهنية والوقائية, بالإضافة إلى تطوير مهارات الحفاوة والاستقبال و خدمة ضيوف الرحمن لجميع العاملين بخدمة الحجاج.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة -ممثلة بمركز تدريب العاملين في الحج والعمرة- أطلقت مسبقًا منصة للتدريب الإلكتروني، تقدم من خلالها موادّ تدريبية وتوعوية وتثقيفية بغرض رفع الأداء والارتقاء بمهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.