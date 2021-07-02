السعودية | التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الجمعة تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن أمس الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.

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وأكد في بيان ، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل أيام، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.