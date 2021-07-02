، فيديو صادم.. رفع يده وترك الرجل يواجه مصيره تحت القطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - لن يعود لشرب الخمر عندما يشاهد ما حدث له

بالتأكيد لن يعود هذا الرجل لشرب الخمر، عندما يشاهد ما فعله في هذا الفيديو، وكيف كاد يقتل نفسه في لحظة غاب فيها العقل، حتى ألقى نفسه أمام قطار سريع قادم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 10.30 مساء يوم 23 يونيو الماضي، في محطة قطارات بيلفيردي، جنوب شرقي العاصمة البريطانية لندن.

وبدأت الوقائع بمشادة كلامية بين رجل تحت تأثير الخمر كان على رصيف المحطة، ومجموعة من المراهقين كانوا على الرصيف المقابل، حيث راح الرجل يصرخ بإساءات عنصرية وقد خلع قميصه وأمسك في يده زجاجة خمر، وتطور الأمر حين تحدى أحد المراهقين الرجل أن يذهب إليهم على الرصيف المقابل، لكن الرجل فعل آخر ما يتوقعه أحد.

وحسب الفيديو الذي بثته الصحيفة، قفز الرجل الغائب العقل على قضبان القطار، متخيلاً أنه في طريقه إلى الرصيف الآخر، وهنا تعالى صراخ الجميع وتحركوا بسرعة محاولين رفعه، خصوصًا مع صوت وضوء القطار السريع القادم وهو يهدر نحو الرجل، بينما صوت يكرر " اخرجوه .. ارفعوه"، بينما مال رجل بجسده ومد يده محاولاً إخراج السكران بلا جدوى.

كان القطار أسرع من الجميع، أسرع حتى من الصراخ والأيدي الممدودة بلحظة حياة، في الثانية الأخيرة، رفع الرجل يده وجسده بعد أن كاد القطار يصدمه هو، رفع يده وقرر ترك الرجل يواجه مصيره تحت القطار، فيما أسرع شخص آخر ينقذ الرجل الذي كان يحاول الإنقاذ.

مر القطار هادرًا مرعبًا، وبعدها خيم صمت ثقيل لثوان.

وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي التقط الفيديو: كان الجميع يخشون أن ينظروا إلى ما بين القضبان، فتحركت لأرى ما حدث، حتى فوجئت بالرجل الغائب العقل يرقد نصف عار ملتصقًا بالرصيف، كان مرعوبًا وصامتًا لا يتحرك، ربما أدرك ما فعله بنفسه، وكيف ألقى نفسه في التهلكة قبل أن يستدير ليتمسك بالحياة.

وحسب الصحيفة، فقد تم استدعاء سيارة إسعاف، وتم فحص الرجل الذي كان سليمًا ونقل إلى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة، كما فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا في الحادث. ( )