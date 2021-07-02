شكرا لمتابعة خبر عن تخريج ملحقي دورة 44 بمعهد الجوازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خَرّج معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي بمعهد الجوازات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل معالي مدير عام الجوازات للخريجين تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، مشيدًا بما قدموه خلال الدورة من تدريبات عسكرية ميدانية، وما تعلموه من برامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.