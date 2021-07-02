«الأرصاد» عن طقس الجمعة: سحب ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، تشكل خلايا سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، الجمعة، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، بتقريره لطقس الجمعة، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم، والحدود الشمالية.

وتتأثر سواحل جيزان ومكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 إلى 42 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومترًا في الساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة متوسط الموج.