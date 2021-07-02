شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. تخريج ملحقي دورة «44» بمعهد الجوازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خَرّج مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ملحقي دورة (44) بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي بمعهد الجوازات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل مدير عام الجوازات للخريجين تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، مشيدًا بما قدموه خلال الدورة من تدريبات عسكرية ميدانية، وما تعلموه من برامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.