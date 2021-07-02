شكرا لقرائتكم خبر عن 9332 بلاغا إسعافيا لـ«الهلال الأحمر» خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 9332 بلاغًا إسعافيًا خلال شهر يونيو من العام الحالي 2021، منها 832 بلاغًا عن طريق تطبيق «أسعفني».

وقدمت الفرق الطبية الإسعافية الخدمة الطبية لـ7529 حالة، منها 761 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و67 ناتجة عن حوادث دهس، و110 ناتجة عن انقلاب مركبات، و1884 حالة مرض عادي مستقر، و1440 حالة مرض مُعدٍ، و409 حالات نتيجة سقوط، و108 حالات نتجت عن حرائق، و10 حالات غرق، و22 حالة احتجاز، و5 حالات بتر، و7 حالات حروق، و7 حالات ناتجة عن اختناق غص بالطعام، و154 حالة ألم في الصدر، و213 غيبوبة نقص سكر، و676 حالة إغماء.

وباشرت الفرق الطبية 594 حالة أزمة تنفسية، و71 حالة نزيف، و51 حالة ولادة، و15 حالة تسمم بالابتلاع، و10حالات تسمم باللدغ، و8 حالات إصابة عمل، و105 حالات توقف قلب وتنفس، و18 حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة، وحالتي تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، وحالة تسمم بالامتصاص، و3 حالات صعق كهربائي، و29 حالة اشتباه جلطة دماغية، و3 حالات ضربة شمس، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وقدمت الخدمة الطبية إلى 4068 حالة ومن ثمَّ إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 3345 حالة بالموقع ولم تُنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 116 حالة وفاة.